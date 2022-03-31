В Киеве намерены возобновить прокат электросамокатов и велосипедов

Несколько недель назад Президент Украины призвал весь бизнес возобновить свою деятельность. Большинство компаний, подстроившись под условия военного времени, начали работать. А вот сервисы, занимающиеся прокатом велосипедов и электросамокатов, замешкались с решением.

Поэтому городские власти Киева призвали владельцев популярных сервисов (Bolt, Jet, Bikenow и т.д.) возобновить прокат этой техники, ведь она является отличной альтернативой для перемещения на короткие расстояния.

«Город постепенно оживает, начинает работу бизнес, организации и учреждения. Возвращаются в Киев выходящие на работу горожане. Сегодня общественный транспорт работает в ограниченном режиме, его движение организовано в тех местах, где можно это сделать. Альтернативой для перемещения на коротких расстояниях могут стать электросамокаты и велосипеды. Поэтому я призываю бизнес рассмотреть возможность возвращения на улицы столицы прокатного транспорта», – написал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.