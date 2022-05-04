Украинский авторынок оживает несмотря на войну

В апреле 2022 года новых автомобилей было продано вдвое больше, чем в марте

Информационно аналитическая группа AUTO-Consulting опубликовала свежую статистику продаж на первичном автомобильном рынке Украины. По данным аналитиков, в апреле продажи новых легковых автомобилей составили 1242 единицы, что практически вдвое больше, чем в марте. Но несмотря на некоторое оживление ситуация остается критической. По сравнению в апрелем 2021 года падение составляет 87%. Всего по итогам четырех месяцев реализовано 12 905 новых «легковушек», на 58,4% меньше, чем за тот же период 2021 года.

«Тройку» наиболее востребованных автомобильных марок составили Renault, Toyota и Volkswagen, первое, второе и третье места соответственно. Как сообщается, на долю лидировавшей на апрельском рынке марки Renault пришлось 16% продаж (200 ед.).

Автомобилям Toyota отдали предпочтение 158 автомобилистов (13%), Volkswagen — 100 (8%).

Четвертая позиция с результатом 99 продаж за месяц за Skoda. Доля чешской марки с общих продажах также составила 8%. Пятый результат у Mitsubishi — 72 ед. и почти 6% рынка. Также в «апрельский» ТОП-10 вошли: Hyundai (59 ед., 5%), Mercedes-Benz (52 ед., 4%), BMW (43 ед., 3,5%), Nissan (42 ед., 3%) и Mazda (40 ед., 3%).

Как отметили аналитики, в прошлом месяце выросло присутствие на рынке Mercedes-Benz та BMW. Это связано с временным действием «нулевой растаможки». Основная часть апрельских продаж пришлось на западные области. За месяц продажи автомобилей в этом регионе выросли почти в два раза.

Также отмечается увеличение продаж автомобилей китайских марок. В основном, спросом пользовались электромобили.