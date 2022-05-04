Автомобили с тонированными окнами перестали пускать в Польшу

Польша постепенно возвращает правила, которые распространялись на украинских автомобилистов до 24 февраля этого года. Несколько дней назад они заявили, что въезд в страну теперь возможен только при наличии «зеленой карты», а теперь стало известно, что через границу не будут пропускать автомобили с тонированными окнами.

Как сообщает издание UNN, машины степень тонировки лобового и передних пассажирских стекол которых превышает 10% перестали пропускать в Польшу. Эти нормы действовали в стране ранее, но о том, что их вновь вернули никто не предупреждал. По данным очевидцев, именно из-за тонировки не пропустили уже ряд машин.

«Никто не предупредил, что правила ужесточились. И выходит, что ты проходишь украинскую границу, потом подъезжаешь к польской — тебе сообщают, что не пропустят из-за тонировки, и приходится возвращаться обратно в Украину. Снимать тонировку и проходить все таможни заново», — рассказали очевидцы.