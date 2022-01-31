Украинский миллионер разбил новенький Ferrari во время отдыха в Дубае (видео)

К счастью, повреждения у гиперкара незначительные

Александр Слобоженко, который является руководителем компании Traffic Devils и считается одним из самых молодых украинских миллионеров, во время отдыха в Дубае попал в ДТП. Этот инцидент остался бы незамеченным, если бы не одно «но».

Дело в том, что молодой человек находился за рулем редкого гиперкара Ferrari SF90 Stradale, который он взял на прокат. Стоимость автомобиля составляет $ 1 000 000. К счастью, водитель и пассажиры в аварии не пострадали, чего не скажешь о Феррари. У него повреждена передняя часть, а именно капот и бампер. Также царапины присутствуют на правой фаре.

Слобоженко поделился видео момента аварии на своей странице в Instagram. Так же он рассказал, что причиной ДТП стала техническая неисправность гиперкара. Несмотря на то, что повреждения машины незначительные, ремонт вряд ли обойдется дешево. За чей счет он будет проведен – миллионер не рассказал.

Известно, что Александр хотел протестировать Ferrari SF90 Stradale и сравнить, стоит ли менять Lamborghini Huracan, которым владеет сейчас, на итальянский гиперкар. Отметим, что эта модель является топовой в линейке производителя, а ее силовая установка может генерировать до 1000 л.с. мощности. Разгон с места до «сотни» занимает 2,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 340 км/ч.