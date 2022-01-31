Старенькое купе BMW 3-серии превратили в безумный внедорожник (фото)

Автомобилю основательно доработали подвеску и добавили ряд внедорожных опций

BMW 3-серии предлагалось в различных модификациях, в длинном списке которых не хватало только внедорожника. Исправить эту оплошность решил продавец этого уникально экземпляра 1994 года выпуска. С заводским купе у него мало общего. В целом модифицированный BMW больше напоминается экземпляр из «Безумного Макса». Убедится в этом можно посмотрев серию снимков.

Уникальное и единственное в своем роде внедорожное купе, получившее прозвище Stamptertje, выставили на продажу на онлайн аукционе Vavato. Автомобиль укомплектован двигателем BMW M42, выдающим 138 л.с. Специально для него добавили сцепление и гидравлический ручной тормоз.

В списке модификаций значатся иная подвеска, которая с легкостью справляется с суровым бездорожьем. Сзади установлены пружины E46 и амортизаторы от X3. «Обут» внедорожник в зубастые грязевые шины. Внешне схожести с безумным киношным внедорожником BMW 3-серии придает каркас безопасности, кастомная выхлопная система, шноркель и дополнительная люстра.

Выставленный на продажу лот не выглядит идеальным, скорее напротив — кое-где видна ржавчина, в салоне — «голое железо». Все потому, что продавец часто использовал его по назначению. Сейчас стартовая ставка на автомобиль составляет 1450 долларов. Эта сумма может измениться, поскольку до окончания торгов осталось еще 3 дня.