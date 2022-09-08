Украинский рынок электромобилей показал прирост – кто в лидерах

Если на украинском рынке в сегменте топливных транспортных средств наблюдается спад продаж, то спрос на электромобили наоборот продолжает расти.

Только в августе, как сообщает «Укравтопром», на украинский учет поставили 1489 машин на электротяге, что почти в два раза больше чем годом ранее. По-прежнему большим спросом среди украинцев пользуются легковые электрокары. Их в текущем месяце зарегистрировали 1397 единиц (152 новых и 1245 с пробегом).

Коммерческих машин с электроприводом в отчетном периоде поставили на учет 92 единицы. Наиболее востребованной моделью в этом сегменте по-прежнему является Renault Kangoo Z.E. За месяц украинские номера получило 40 электрокаров этой модели.

В легковом сегменте самыми востребованными были: