Выпуск КамАЗов под угрозой – китайцы передумали поставлять компании моторы

Камский автомобильный завод, продукция которого известна во многих странах, из-за нехватки запчастей уже давно перешел на неполную рабочую неделю и сократил объемы производства. Но теперь он и вовсе может прекратить свою деятельность.

Дело в том, что китайская компания Weichai Power приостановила поставки КамАЗу газовых двигателей для грузовых автомобилей. Такое решение корпорация приняла на фоне ужесточения санкций в отношении РФ. Ведь последствия работы с подсанкционными компаниями могут быть достаточно серьезными.

Отметим, что двигатели Weichai устанавливались на тягачи поколения К4, а именно на КамАЗ-5490. Данная модель встала на конвейер в 2020 году. Также китайскими моторами комплектовались самосвалы на метане и автобусы НефАЗ.