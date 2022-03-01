Украинцам разрешили пересекать западные границы без «зеленой карты»
Всем известно, что для выезда за границу на личном автомобиле при себе обязательно нужно иметь полис страхования «Зеленая карта». Иначе смежная сторона может отказать во въезде. Однако некоторые страны-соседки пошли на уступки жителям Украины.
Министерству иностранных дел Украины при содействии Национального банка, который выступил в роли регулятора страхового рынка, удалось договориться с государственными органами Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы. Результатом этих договоренностей стало разрешение украинцам пересекать границы указанных стран без «зеленой карты» на время действия военного положения в стране.
Украинские таможенники также не требуют предоставления полиса «Зеленая карта» в соответствии с распоряжением Министерства иностранных дел Украины. Кроме того, по данным Моторно-транспортного страхового бюро, страховщики Польши будут бесплатно выписывать полис гражданской ответственности для украинцев сроком на 30 дней.