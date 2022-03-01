Популярная сеть АЗС возвращает заправку «до полного»

Сеть АЗС «ОККО» объявила о том, что вновь возвращает опцию заправки «до полного». Однако увеличение лимита распространяется не на все виды топлива, а только на дизель.

Заправляться дизельным топливом без ограничения украинские автомобилисты смогут на всех заправочных станциях компании в не зависимости от региона. Рассчитаться можно как наличными, так и банковскими картами, при отсутствии технических неисправностей системы.

К тому же, для жителей Киева и Киевской области увеличен лимит продажи бензина А-92 и 95 с 20 до 50 литров на один автомобиль. Узнать, какие АЗС работают на данный момент можно на карте или по телефону 0 800 501 101.