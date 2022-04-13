Украинцев попросили помочь ВСУ лишить оккупантов связи

Министерство цифровой трансформации обратилось к жителям Украины с просьбой помочь нашим бойцам лишить российских оккупантов связи. Для этого необходимо сообщить с помощью чат-бота «єВорог» о местонахождении комплексов связи Редут-2УС.

Установка РЕДУТ-2УС обеспечивает построение закрытой беспроводной связи, через которую рашисты обмениваются информацией, включая получение и передачу команд. Поэтому уничтожение таких комплексов очень важно. Ведь это позволит прервать связь между командованием и рядовым составом.

«Увидели установку – немедленно сообщайте о его геолокации в Telegram-бот. Только за два дня в чат украинцы прислали 33 геолокации Редут-2УС. Наша команда уже передала эту информацию военным. Также продолжайте отправлять все остальные кадры кафиров и вражеской техники. Становитесь тайными агентами ВСУ, только не забудьте позаботиться о собственной безопасности, когда фотографируете вражескую технику», – говорится в сообщении.