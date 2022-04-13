На видео показали кладбище автомобилей в Буче

Прошло почти две недели с тех пор, как Бучу освободили от российских оккупантов. Инфраструктуру города агрессоры уничтожили практически полностью. Также под обстрелами пострадало огромное количество автомобилей.

После разминирования, коммунальные службы свезли все машины на окраину города, организовав своеобразное кладбище. Выглядит оно устрашающе, так как большинство авто без стекол, расстреляны и сожжены. На многих, прошитых пулями машинах, видны надписи «Дети».

Видео опубликовал в своем Telegram-канале советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. Свой пост он обозначил тегом «они за это ответят».