Украли, но воспользоваться не смогли: угнанная россиянами украинская сельхозтехника не завелась

Доставленное в Чечню оборудование заблокировали дистанционно

Российские военные спланировали и провели операцию по похищению сельхозтехники John Deere из дилерского центра «Агротек» в Мелитополе. Как сообщило CNN со ссылкой на собственный источник, общая стоимость украденного — 5 миллионов долларов.

Всего оккупанты украли 27 единиц сельхозтехники. По словам источника, в первый день забрали два комбайна стоимостью 300 тысяч долларов каждый, трактор и сеялку. Остальное — в течение нескольких следующих недель. Для транспортировки украденного использовали военный безбортовой грузовик. Часть техники доставили в близлежащее село, остальная отправилась в 1100-километровое сухопутное путешествие в Чечню. Последний раз она фиксировалась в чеченском селе Захар Юрт.

Но оккупанты не учли, что украденная ими техника оснащена GPS, что позволяет не только отслеживать ее перемещение, но управлять дистанционно.

«Когда оккупанты пригнали украденные комбайны в Чечню, они поняли, что не могут их даже включить, потому что комбайны заблокированы дистанционно», — цитирует источник издание.

Сейчас оборудование хранится на ферме под Грозным, но, по информации инсайдера, «похоже, угонщики нашли в России консультантов, которые пытаются обойти защиту». По всей вероятности, американские комбайны разберут и продадут на запчасти.

За последние несколько недель появляется все больше сообщений о том, что российские войска помимо массовых грабежей жилых домов, крадут сельскохозяйственное оборудование, зерно и даже строительные материалы. На прошлой неделе мэр Мелитополя опубликовал видео, на котором колонна грузовиков с зерном выезжает из города. Украденное зерно вывозят в оккупированный Крым.