Россияне опустошают казахские дилерские центры

Самой востребованной моделью стал Hyundai Sonata

В марте 2020 года продажи новых автомобилей в Казахстане выросли на 28%, до рекордных для местного рынка 10 704 единиц. Таким взлетом казахи обязаны россиянам, ринувшимся в соседнюю страну за ставшими дефицитными автомобилями ведущих мировых брендов. В то же время в казахские автоцентры не завышали цены, как это сделали их российские коллеги.

Благодаря ажиотажному спросу со стороны покупателей из России, дилеры Hyundai смогли реализовать более 3,2 тысяч автомобилей, на 69,5% больше, чем в марте 2021 года. Доля южнокорейской марки на местном рынке составила 30,2%. Также в «тройку» лидеров вошли Chevrolet — 1 729 ед. (-20%) и Kia — 1 269 ед. (+273,2%).

Среди моделей наибольшим спросом пользовался Hyundai Sonata — 1 085 единиц за месяц. По сравнению с мартом 2021 года продажи модели выросли на 439%. На втором месте — Chevrolet Cobalt, которому отдали предпочтение 938 клиентов. По сравнению с прошлым годом продажи модели упали на 6,35%. Третья строчка за Hyundai Accent (Solaris) — 741 проданный автомобиль, на 2,9% меньше, чем годом ранее.