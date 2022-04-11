Укравтодор поделился успехами в Киевской области

За сутки удалось восстановить 16,4 км улиц Ирпеня и 10 км трассы Киев — Чоп

Укравтодор продолжает масштабные работы по очистке и текущему ремонту автодорог в Киевской области. Как говорится в сообщении агентства в Facebook, в работах по восстановлению транспортной инфраструктуры на деокупированных территориях Киевской области задействовано 149 единиц техники и 318 работников.

От последствий военных действий очищают улицы, дороги, пристройки и остановки.

За последние сутки (10 апреля) удалось очистить 10 км автотрассы М-06 Киев — Чоп и 16,4 км улиц Ирпеня:

ул. 9 линия — 0,3 км

ул. 10 линия — 2,1 км

ул. 11 линия — 2,1 км

ул. 8 марта — 1 км

ул. Северинская — 2,5 км

ул. Стельмаха, Песочная — 0,6 км

ул. Тищенко — 0,9 км

ул. Дачная — 0,7 км

ул. 74 Стрелковой дивизии — 0,7 км

ул. Чехова — 0,4 км

ул. Цветочная — 0,3 км

ул. Ветеранов Афганистана — 0,3 км

а/д Р-30 — 4,5 км.

Также Укравтодор продолжает строительство временных переправ через реку Ирпень на автодороге Р-30 и вблизи села Стоянка, на трассе М-06.