В Киеве возобновили движение по Южному мосту

С сегодняшнего дня, 11 апреля, в Киеве открыли для частного транспорта Южный мост. Этот путепровод был закрыт около месяца. Передвигаться по нему мог только специальный и обещанный транспорт.

По словам мэра города Виталия Кличко, это позволит нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице. Также он отметил, что сообщение между левым и правым берегами в Киеве теперь осуществляется по трем мостам: Северному, Дарницкому и Южному.

«Обращаюсь к водителям: будьте внимательны на дорогах города, где расположены блок-посты и блоки, соблюдайте правила дорожного движения, не занимайте полосу движения общественного транспорта, пропускайте кареты скорой помощи и грузовики с гуманитарным грузом», – резюмировал Кличко.