В стране-бензоколонке дорожает бензин — что не так

За год бензин и дизель подорожали в России в среднем на 5 рублей

Военная агрессия против Украины стала огромной проблемой для самой России. Страна превратилась в мирового рекордсмена по количеству санкций. По состоянию на 14 марта 2022 года их было 6366, из них 3612 были введены в течении 18 дней после начала военных действий. Вчера их количество увеличилось. В частности, новый пакет санкций приняла Великобритания.

Такая беспрецедентная поддержка Украины мировым сообщество нанесла сокрушительный удар по российской экономике, лишив ее, в том числе и основного источника доходов — прибылей от продажи нефти. Русская нефть Urals не только торгуется на $30 дешевле, чем BRENT, но и для многих стала «токсичной».

Но низкий спрос на мировом рынке никоим образом не отразился на стоимости топлива внутри самой России. По данным Московской топливной ассоциации, за год средняя цена на бензин и дизель выросла на 4-5 рублей. И хотя в переводя на гривны это не так и много, россияне считают подорожание «заметным». По мнению аналитиков рынка, эта тенденция продолжится. На какой точке остановятся ценник никто из российский экспертов прогнозировать не берется.