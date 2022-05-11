Уникальный самолет-лимузин продают за 3,8 миллиона долларов

В предыдущий раз ценник был куда скромнее

Автомобильный дилер Jidd Motors Mitsubishi из Дес-Плейнс, штат Иллинойс, выставил на продажу самолет-лимузин Limo-Jet. В этот раз единственное в своем роде транспортное средство планируют продать за 3,8 миллиона долларов. В предыдущий раз его продавали в 2021 года на аукционе Mecum Indy в Индиане, а до этого в середине 2020 года. Тогда торги остановили на 600 тысячах долларов.

Лимузином бизнес-джет Learjet 35 стал еще в начале 2000-х годов. Автомобиль для Фрэнка и Джоанн ДеАнджело из Exotic Coach Limousines разработал Дэн Харрис. Как утверждается, сборка заняла более 40 000 часов в течение 12 лет и стоила 1 миллион долларов.

Чтобы превратить частный самолет в лимузин, алюминиевый фюзеляж пришлось соединить со специальной стальной рамой. На ее проектирование и изготовление ушло два года. «Под капотом» у Limo-Jet 8,1-литровый мотор V8 Vortec от General Motors. В длину лимузин достигает 13 метров и весит почти 5 тонн. Корпус окрашен в цвет Dark Candy Red. Ездит лимузин на 28-дюйомовых колесных дисках.

Водительское место оборудовано приборной панелью и рулевым колесом от грузовика General Motors середины 2000-х годов. Пассажирский отсек оборудован кожаными сиденьями для 18 пассажиров. Также имеется бар, 17-киловаттная акустическая система, 42-дюймовый экран для просмотра фильмов и множество камер, изображение с которых выводится на дисплеи в кабине пилота.

Limo-Jet может самостоятельно передвигаться, но при необходимости его можно транспортировать на тягаче. В этом качестве используется пикап Chevrolet Silverado 2500 HD 2015 года. Для проезда по узким местам части хвостового оперения можно сложить.