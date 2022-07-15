Новости В Америке продают кемпер с гаражом на два автомобиля

Гигантский «дом на колесах» с двухэтажным прицепом оценили в 425 тысяч долларов

Американец Натан Цицио, владелец магазина автозапчастей Cicio Performance из штата Джорджия, опубликовал в Facebook объявление о продаже кастомного «дома на колесах». Кемпер под названием Freightliner Coronado Haulmark Conversion построен на базе трехосного магистрального тягача Freightliner Coronado.

Базовый грузовик с дизельным двигателем и 18-ступенчатой автоматической коробкой передач куплен новым в 2008 году. С тех пор он проехал 104 607 км и находится в отличном состоянии. Недавно трейлер перекрасили в сланцево-серый оттенок, с которым контрастируют черные и хромированные акценты. Для более современного вида грузовик оснастили парой светодиодных фар. 22-дюймовые шины абсолютно новые.

Длина самого трехосного кемпера составляет 13,7 метра. В салоне автодома предусмотрена просторная гостиная с несколькими диванами, обеденной зоной, деревянными шкафами, тремя кондиционерами и спутниковым телевидением. Также имеется полноценная кухня с микроволновой печью, двойным холодильником и раковиной с горячей водой.

В распоряжении жильцов полноразмерная ванная комната с душевой кабиной, раковиной и отдельным туалетом. Далее расположена спальная зона с большой кроватью, еще одним телевизором и множеством ниш для хранения личных вещей. Посмотреть любимый фильм или телешоу можно и на свежем воздухе, сидя по огромных навесом с электроприводом. В «уличный» набор входят холодильник и гриль.

Но главная «фишка» этого «дома на колесах» — двухэтажный прицеп Haulmark длиной 11 метров. В нем комфортно разместятся два автомобиля. Также в объявлении указано наличие места для трех гольфкаров. Доступ к основной зоне осуществляется через боковую дверь или заднюю дверь с окнами. Гараж оборудован кондиционером и всем необходимым для работы с автомобилем. Наконец, на крыше есть смотровая площадка, на которую можно подняться по лестнице.

Нынешний владелец планирует выручить за уникальный кемпер 425 тысяч долларов. При этом он указал, что готов рассмотреть встречные предложения.