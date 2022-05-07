В апреле продажи автомобилей в России упали втрое

В течение месяца в целом по стране было продано всего 27,2 тысяч легковых автомобилей

Апрель 2022 года оказался еще менее результативным для российского авторынка, чем провальный март. В течение месяца дилеры смогли реализовать всего 27,2 тысячи «легковушек», в 2,9 раза меньше, чем в предыдущем марте.

Падение интереса к новым автомобилям среди россиян эксперты поясняют снижением покупательской способности и подорожанием автокредитов. Автомобили покупают только люди с «предсказуемыми доходами» или те кому транспорт нужен для открытия бизнеса. Но таких в России становится все меньше и меньше.

По словам представителей дилерских центров, в апреле трафик автосалонов упал на 70% по сравнению с мартом. Меньше всего автомобилей удалось продать с 11 по 17 апреля — 5,5 тысяч единиц. Продажи несколько активировались в концу месяца (с 25 апреля по 1 мая) — 7,7 тысяч автомобилей за неделю. Для сравнения, в марте в среднем за неделю продавали более 15 тысяч машин, а в январе и феврале — более 20 тысяч.

По прогнозам, даже несмотря на значительное падение спроса запасы автомобилей у дилеров закончатся в течение двух-пяти месяцев, в зависимости от объемов бизнеса. Таким образом, ожидать восстановления автомобильного рынка в России не стоит.