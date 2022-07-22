В «Автоцентре» важные изменения!

Сайт autocentre.ua и печатный журнал “Автоцентр” сменили владельца. Новым владельцем стал Александр Кацуба.

Как человек увлеченный автомобилями и мотоциклами, Александр сформировал видение и запустил процесс трансформации проекта. Это стало началом перемен. Теперь «Автоцентр» является самостоятельным, отдельным проектом, который не связан с медийными группами и идет своим путем развития, как мультимедийный бренд.

Руководителем проекта стал Андрей Волощенко, имеющий опыт работы во многих автомобильных изданиях и, в недавнем прошлом, руководитель акции «Автомобиль года в Украине». Бренд «Автоцентр» для Андрея знаковый. Он много лет (с 1998 по 2016 год) посвятил формированию и развитию сначала печатного журнала, а затем мультимедийного бренда Автоцентр, в том числе сайта autocentre.ua. И теперь Андрей снова стал частью команды.

За коммерческую составляющую проекта отвечает Татьяна Разумова. Она стояла у истоков сайта autocentre.ua и занимается диджитал составляющей «Автоцентра» с 2004 года.

Сейчас важная задача для команды – поставить на рельсы развития, усилить профессионализм редакции «Автоцентра», обеспечить бесперебойную работу ресурса даже в условиях войны.

Закономерным шагом в сложившейся ситуации стало развитие патриотического контента. Кроме новостей и обзоров на автомобильную тему, autocentre.ua уделяет большое внимание вопросам помощи и освещению работы волонтеров, описанию техники ВСУ, деятельности благотворительных фондов. Такая информация собрана в разделе «Шаги к победе».

В рамках «Шаги к победе» реализуем несколько направлений:

помощь волонтерам в сборе донатов через размещение публикаций и баннерной рекламы. Поиск партнеров по обслуживанию и подготовке авто для ВСУ, закупке необходимых инструментов и дополнительного оборудования;

сбор детских колясок и других нужных вещей для детей и передача их через волонтеров;

создание благотворительного аукциона, на котором будут выставляться полезные или знаковые лоты. Вырученные средства направим на благотворительность.

Также единственным в Украине печатным автомобильным журналом остается «Автоцентр». Журнал выходит уже более 25 лет. «Автоцентр» реализуется через торговые сети супермаркетов.

Пускай сейчас не простые времена, но мы с уверенностью смотрим в будущее. Традиции бренда «Автоцентр» в сочетании с рвением команды и поддержкой наших читателей дают для этого все основания.