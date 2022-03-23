В Bosch озвучили позицию по санкциям — соблюдаем, но есть нюансы

В компании утверждают, что строго придерживаются принятых экономических санкций

Немецкая компания Bosch, ведущий мировой поставщик технологий и услуг в области автомобильных и промышленных технологий, пояснила свою позицию относительно экономических санкций, введенных ЕС, США и другими странами в ответ на российскую военную агрессию. Как говорится в официальном заявлении, Bosch строго соблюдает принятые санкции.

Компания приостановила большинство операций в России и сотрудничество с российскими клиентами. Также приостановлено большинство поставок в страну, что повлекло за собой проблемы с локальным производство. Большинство российских заводов Bosch или приостановили производство, или на грани этого.

В Bosch утверждают, что с начала марта не принимают новые заказы на поставки автозапчастей для вторичного рынка и СТО. В компании считают, что вскоре полностью остановятся поставки OEM-запчастей клиентам в России, и продолжать это направление бизнеса больше не будет возможности.

Также заявлено о прекращении поставок бытовой техники BSH и запчастей к ней. Приостановлена и работа двух заводов по ее производство в Санкт-Петербурге. При этом Bosch направляет все свои усилия на обеспечение благосостояния местных сотрудников компании и их семей и стремится на региональном уровне помочь людям, которые сейчас испытывают огромные личные трудности. В настоящее время на трех российских предприятиях Bosch работают около 3500 человек.

Напомним, что несколько дней назад министерство экономики Германии начало расследование в отношении концерна Bosch из-за обвинений в поставках в Россию товаров двойного назначения. Речь идет о компонентах для грузовиков, которые использовались в производстве российской военной техники. Расследование было начато после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из немецких телеканалов заявил, что в российских военных автомобилях обнаружены запчасти производства компании Bosch.