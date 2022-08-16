Новости В «Дії» появился шеринг авто и документы на английском

Министерство цифровой трансформации Украины продолжает расширять перечень документов, доступных в мобильном приложении «Дія».

В этот раз в приложение добавили шеринг автомобилей и англоязычные версии техпаспорта, водительского удостоверения и загранпаспорта. На данный момент эти документы проходят бета-тестирование, в котором ведомство просит принять участие украинцев и дать фитбек.

«С начала полномасштабной войны 9 млн украинцев уехали за границу. Убегая от опасности, многие не успели взять бумажные документы. Поэтому хотим добавить в «Дію» документы на английском, чтобы вы могли пользоваться ими за рубежом», – говорится в сообщении.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, бета-тестирование позволит понять насколько корректно работает переключение языков и правильно ли подтягиваются фото. Что касается шеринга, то в нем могут принять участие сразу два человека – владелец автомобиля и водитель, который хочет пользоваться машиной. Больше информации и регистрация по ссылке.