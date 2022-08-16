Hyundai открыл институт по разработке роботов

Инвестиции в области искусственного интеллекта составят 400 миллионов долларов

Hyundai Motor и американская инженерная компания Boston Dynamics, создавшая четвероногого робота BigDog, объявили об открытии института — Boston Dynamics AI Institute. В его стенах «мировые таланты» займутся исследованиями в области искусственного интеллекта.

Руководить новым институтом будет Майк Райберт. Именно он в 1992 году создал Boston Dynamics из инженеров Массачусетского технологического института. Команду пополнят мировые таланты в области ИИ, робототехники, машинного обучения и программного обеспечения. Основной сферой деятельности института станут разработки интеллектуальных механизмов нового поколения для работы в таких областях, как политика и этика. Изначальные инвестиции в проект — 400 млн долларов.

В собственность южнокорейского автопроизводителя Boston Dynamics перешла в декабре 2020 года за 921 млн долларов. Первым делом на заводах Hyundai и Kia внедрили известных во всем мире роботов-собак. В январе этого года компания представила новое поколение роботов, построенное на платформе Plug & Drive (PnD). В пространстве они ориентируются с помощью лидаров и камер. Презентация усовершенствованных роботов состоялась в рамках ежегодной выставки бытовой электроники CES 2022 в Лас-Вегасе.

Одну из двух своих собак-роботов, разработанных компанией Boston Dynamics, армия США направила в Украину. Пес по кличке Spot вместе со специалистами британско-американской благотворительной организации HALO Trust разминирует территории вокруг Киева.