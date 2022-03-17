Новости Автомобили Renault в России подорожали второй раз за месяц

После очередного повышения ценники выросли в среднем на 40 процентов

Компания Renault второй раз за месяц повысила рекомендованные розничные цены на свои легковые модели в России. В предыдущий раз ценники поднимали 21 февраля, а уже 17 марта они снова выросли, причём сразу в среднем на 40%.

Так за седан Renault Logan россиянам, гордящимся «Ладой», но предпочитающим ездить на иномарке, придется выложить 35,6-41,7% больше, чем еще вчера, за хэтчбек Sandero — на 39,5%.

Ценник Duster вырос на 35,9-38,4%, Kaptur — на 36,2-37,7%, кросс-купе Arkana — на 36,1-37,5%. По всей вероятности, это далеко не последнее подорожание «российской» модельной линейки марки, и вскоре ценники на французские автомобили будут казаться россиянам заоблачными.