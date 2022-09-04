Новости В ДТП разбили суперкар Pagani за 17 млн долларов – их всего три в мире

В Хорватии во время автопробега разбили редкий суперкар Pagani Zonda HP Barchetta, который является одной из самых дорогих моделей современности. Его стоимость составляет 17 млн долларов.

Инцидент произошел в Загребе. Водитель не справился с управлением и автомобиль занесло на повороте. Судя по видео, он не смог разминуться на узкой дороге с хэтчбеком Ford Ka. Последствия аварии довольно серьезные. У суперкара сильно повреждена корма – оторвано заднее колесо, часть крыла и блок фонарей.

Также повреждена боковая часть со стороны водителя и разбито переднее крыло. Есть ли скрытые дефекты под карбоновым корпусом – неизвестно. В любом случае на восстановление суперкара владельцу придется выложить крупную сумму.

Отметим, что Pagani Zonda HP Barchetta был выпущен в количестве трех единиц. В движение его приводит 7,3-литровый битурбированный двигатель V12 мощностью 800 л.с. Он позволяет автомобилю развивать скорость более 350 км/ч.