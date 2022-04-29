Болгария возьмется за ремонт украинской военной техники

Вчера, 28 апреля, в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова. По итогам встречи, политики договорились о взаимодействии стран по ремонту техники ВСУ.

Как сообщает Офис Президента, подбитую украинскую военную технику будут отправлять в Болгарию, где местные специалисты займутся ее восстановлением. Оперативность ремонта и его высокое качество гарантируется.

«С премьер-министром Болгарии налажено взаимодействие по ремонту украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Это очень важно для Украины. Уверен, такое сотрудничество будет выгодно и для болгарских компаний, и для болгарской экономики. А для нас очень важно качество и сроки, потому что мы воюем каждый день», – резюмировал Зеленский.