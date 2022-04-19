В апреле в России подорожали автомобили сразу 11 брендов

Максимальный рост цен продемонстрировал китайский Haval

На фоне ухода из России целого ряда мировых автопроизводителей ценник на автомобили на местном рынке продолжает расти. Так, в первой половине апреля цены подняли сразу 11 брендов. Например, модельная линейка BMW подорожала на 12-26%, Infiniti — на 18-26%, Genesis — на 7-15%.

Стоимость автомобилей Chery и Exeed выросла на 25-29%, тогда как модели Hyundai подорожали на 6-16%, а пикапы Great Wall — на 50-54%. Скромнее всех оказалась китайская марка Dongfeng. Ценники ее кроссоверов выросли всего 4,8-5,5%. Особенно скромность компании заметна на фоне китайского Haval, модели которого за две недели прибавили в стоимости от 34 до 60%.

Некоторые производители подошли к вопросу несколько иначе. Например, Suzuki подняла стоимость только на внедорожник Jimny (+10-13%), а китайский FAW — на кроссоверы Besturn X40 и Besturn X80.

Интересно, что некоторые производители предпочитают не озвучивать актуальную информацию о ценах. В их числе Audi, Changan, GAC, Geely, Honda, JAC, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Skoda, Volkswagen, Volvo и российский УАЗ.