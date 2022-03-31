В Италии конфискован Mercedes-Maybach российского олигарха

Стоимость бронированного Maybach Mercedes S650 Guard VR10 превышает 600 тысяч евро

Власти стран Европейского Союза, в которых так любили жить российские олигархи, продолжают накладывать аресты на имущество этих «патриотов» России. На днях налоговая полиция Италии конфисковала Mercedes-Maybach S650 Guard VR10 подсанкционного олигарха Алишера Усманова.

Бронированный седан премиум-класса Усманов приобрел на Сардинии в 2018 году за более чем 600 тысяч евро. Автомобиль зачищен по наивысшему для гражданских машин классу защиты — VR10. Это единственный легковой автомобиль в мире, который имеет броню по классу защиту, приближенную к танковой военной технике. К примеру, седан выдерживает три выстрела из снайперской винтовки Драгунова калибра 7,62 со стальным сердечником. Бронированное днище способно устоять перед взрывом двух ручных гранат одновременно.

На случай газовой атаки в салоне установлен кислородный баллон. Он входит в набор функций «Джеймс-Бонд», кнопки управления которыми скрываются под крышкой подстаканника. Также в нем есть функция гашения открытого огонь под автомобилем. Специальная конструкция шин позволяет продолжать движение даже, если они находятся в спущенном состоянии.

Алишер Усманов — российский предприниматель, миллиардер и основатель USM Holdings, владеющего и управляющего активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций и технологий. Он один из богатейших бизнесменов России (шестое место в десятке) и один из богатейших жителей Великобритании. В 2013 году американский журнал «Bloomberg Markets» называл Усманова одним из наиболее влиятельных бизнесменов мира.

Еще до недавнего времени его состояние оценивалось в 21,6 млрд долларов, но после введения санкций упало до 18,9 млрд. Персональные санкции против Алишера Усманова были ЕС ввел 28 февраля 2022 года. К ним присоединились Великобритания, США, Япония, Канада и Австралия, а с 16 марта он находится в списке приоритетного санкционного контроля США.

Всего за месяц помимо Mercedes-Maybach S650 Guard VR10 олигарх потерял виллу на Сардинии стоимостью 17 млн евро и шесть компаний с активами на сумму 66 млн евро.