Таможня помогает волонтерам автомобилями

Сегодня каждый автомобиль, переданный волонтерам, может спасти не одну человеческую жизнь на передовой, эвакуировать людей в безопасное место, а также доставить продукты питания или медикаменты. Особенно большая потребность сегодня во внедорожниках, развозных фургонах и микроавтобусах. Помочь транспортом решили в Государственной таможенной службе. Для этой цели было решено взять автомобили, которые были конфискованы в пользу государства через таможенные нарушения.

Во вторник, 29 марта первый заместитель Председателя Гостаможслужбы Александр Щуцкий вместе с волонтерами побывал на штрафплощадках Закарпатской таможни и осмотрел находящиеся там автомобили. Отметим, что по решению Областной военной администрации Закарпатская таможня пару недель назад уже передала 389 конфискованных автомобилей областному территориальному центру комплектования и социальной поддержки для нужд защитников Украины. Александ Щуцкий пообещал лично проконтролировать передачу автомобилей фронту в соответствии с решением ОВА через областной военкомат.