В Киеве задержали владельца СТО, который пытался продать автомобили ВСУ

В качестве гуманитарной помощи в Украину приезжает много автомобилей, в которых нуждаются бойцы ВСУ. Однако из-за некоторых граждан часть машин так и не доходит до наших защитников. Ярким тому примером стал инцидент с предпринимателем из Киева.

Мужчина в столице владеет сервисом по ремонту машин. К нему поступили два внедорожника марок Land Rover и KIA на польской регистрации, которые должны были передать на нужды одной из воинских частей. Однако нерадивый предприниматель решил присвоить это имущество, вернее средства от его реализации, и выставил их на продажу.

Покупатели нашлись довольно быстро. Один из них, после осмотра машины, оставил задаток в сумме 400 долларов и планировал передать вторую часть средств в сумме 6 100 долларов после проведения ремонта. Однако правоохранители успели выявить незаконную схему сбыта и задержать предпринимателя.

В ведомстве отметили, что мужчина был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.