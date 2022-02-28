В магазинах «АТБ» ввели ограничения на продажу товаров социальной группы

В Украине наблюдаются перебои с поставками продуктов питания и товаров первой необходимости. О дефиците говорить пока рано. Это скорее временные сбои, которые связаны с перераспределением спроса. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко уверяет, что продуктов достаточно. Несмотря на это, компания «АТБ-Маркет» ввела ограничения на продажу товаров одному покупателю.

Нововведение вступит в силу с сегодняшнего дня, 28 февраля 2022 года, и коснется товаров социальной группы. В частности, хлеб, батоны, крупы, сахар, соль, макаронные изделия, растительное масло будут отпускаться в количестве не более 2 единиц в одни руки. Такое решение компания приняла для предотвращения создания искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным положением.

«На сегодняшний день магазины торговой сети АТБ работают в усиленном режиме. Магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий, закрываются но при стабилизации ситуации, они продолжают свою работу. «АТБ-Маркет» в условиях военной агрессии осуществляет свою деятельность в усиленном режиме, контролирует ситуацию и решает проблемы бесперебойной поставки товаров. Основные усилия компании на сегодняшний день направлены на выполнение своей главной миссии – обеспечение населения продуктами питания и товарами первой необходимости», говорится в сообщении.