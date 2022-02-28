Эвакуаторы теперь задействованы в обороне Киева от оккупантов

В связи с тем, что в настоящее время эвакуаторы не используются по назначению, руководство Киева приняло решение о передаче их защитникам города. Теперь эти транспортные средства помогают оградить столицу от российских оккупантов.

По словам заместителя председателя КГГА Константина Усова, четыре эвакуатора Центра организации дорожного движения и три эвакуатора КП «Киевтранспарксервис» задействованы в строительстве оборонных сооружений города. Они используются для размещения бетонных блоков на въездах в Киев. Затем они перейдут на важные локации в центре столицы.

Также эвакуаторы используются для перевозки мешков с песком. Чиновник отметил, что часть машин продолжает выполнять свои основные функции. Они расчищают дороги от неправильно припаркованных машин, которые блокируют движение транспорта и подъезды к объектам критической инфраструктуры.