В России автозапчасти подорожали на 30% за два месяца

Розничные цены на отдельные комплектующие в шесть раз выше рекомендуемых

Экономические санкции, введенные Европейским Союзом в ответ на развязанную войну в Украине, начали приносить свои плоды. Их влияние непосредственно на себе уже ощутили владельцы автомобилей. В марте-апреле автозапчасти в России подорожали в среднем на 30% по сравнению с февралем.

В частности, сложности с поставками привели к существенному дефициту бамперов, стекол и фар. Местами цены на эти позиции выросли в шесть раз относительно рекомендуемых уровней. Запчасти для кузовного ремонта, замена которых была самой популярной в последние месяцы, по итогам апреля подорожали в среднем на 31% к февралю.

Больше всего прибавили в цене бамперы: передние — на 34%, задние — на 32%. Также подорожали передние фары (32%), крылья (31%) и передние двери (30%). Ценники на капоты, задние двери и решетки радиатора выросли на 29%. Меньше всего дефицит сказался на стеклах — плюс 26% к февралю.

И похоже, что это не предел. По мнению экспертов, запасов на складах хватит на два-четыре месяца. А единственный канал поставки комплектующих — Азия, да и то только по железной дороге.

При этом, уже сейчас сложности с наличием комплектующих испытывают около 30-35% техцентров. Не хватает не только деталей двигателей, амортизаторов, запчастей подвески и электроники, но и расходников. В дефиците моторные масла, фильтры и свечи зажигания.

