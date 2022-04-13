В Одесской области поймали угонщика-неудачника

Житель Южного угнал автомобиль, но не успел им воспользоваться

Одесское районное управление полиции №2 задержало 41-летнего жителя города Южный за угон автомобиля Smart. Будучи в состоянии алкогольного опьянения он с помощью отвертки вскрыл стоявший во дворе многоэтажки автомобиль, но завести так и не смог. Злоумышленник решил откатить автомобиль, но устал и оставил «добычу» на стоянке одного из спортивных комплексов по соседству.

Заметив на парковке Smart с открытой дверью, охранник парковки обратился в полицию. Полицейские вернули автомобиль владельцу, а горе-угонщика ждет суд.

Мужчине объявлено подозрение по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье — ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.