В продаже появилось моторное масло со скидкой 15%

На всей территории Украины, где не ведутся боевые действия, стартовала акция на моторные масла OPTIMAL HT SYNTH 5W-30, OPTIMAL SYNTH 5W-40: покупай 4 л моторного масла с 23.06.2022 по 23.07.2022* года со скидкой минус 15%.

Серия моторных масел OPTIMAL HT SYNTH – это Hidro Crec-синтетическое, легкотекучее, всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, разработанное по самым современным технологиям с использованием новейших пакетов присадок.

Свойства моторного масла LIQUI MOLY OPTIMAL SYNTH:

лёгкий ход мотора;

высокая надежность смазки деталей двигателя;

высокая стабильность свойств моторного масла;

превосходная устойчивость к старению;

быстрая прокачка при низких температурах;

оптимальное давление масла при всех условиях применения;

отличная защита от износа;

превосходная чистота двигателя;

экономит топливо и снижает выхлоп вредных веществ;

долгий срок жизни мотора;

проверено на катализаторах и турбонагнетателях.

Optimal HT Synth SAE 5W-30 – моторное масло, обеспечивающее оптимальное смазывание деталей двигателя, высокий уровень защиты от износа и образования отложений в масляной системы. Высокое щелочное число гарантирует отличные моющие свойства и устойчивость к окислению.

Спецификации и допуски: ACEA A3; ACEA B4; API CF; API SN; VW 502.00; VW 505.00; GM LL A-025; GM LL B-025; BMW Longlife-98; Chrysler; Daihatsu; Ford; GM; Honda; Hyundai; Isuzu; KIA; Mazda; MB 229.3

OPTIMAL SYNTH 5W-40 моторное масло, которое гарантирует легкий пуск и защиту от износа с первых секунд работы двигателя при температурах до -35 *С. В этом моторном масле присутствуют прекрасные антифрикционные свойства, обеспечивающие снижение внутреннего трения двигателя. Масло полностью совместимо с системами турбонаддува и каталитической нейтрализации отработанных газов, а также имеет превосходную устойчивость к окислению, что делает его адаптированным к низкокачественному топливу.

Спецификации и допуски: ACEA A3; ACEA B4; API SN; API CF; BMW Longlife-98; MB 229.3; Porsche A40; VW 502.00; VW 505.00; GM LL A-025; GM LL B-025; Renault RN 0700; Renault RN 0710; AUTOVAZ.

Оба масла вы можете заказать со скидкой в наших интернет-магазинах или магазинах наших клиентов.

*Акционное предложение действует при условии наличия товара на складе.