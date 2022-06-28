Mahindra показала достойного конкурента Toyota Prado

Большой рамный кроссовер Mahindra Scorpio-N оценили в 15 тысяч долларов

Индийская компания Mahindra & Mahindra представила рамный внедорожник Scorpio-N. В основе модели лежит новая платформа. Спереди — независимая пружинная подвеска, сзади — зависимая пружинная в заднеприводной модификации или независимая в полноприводной. Лонжероны рамы — переменного профиля, замкнутого сечения, штампованные, сварные. Для лучшей пассивной безопасности спереди применен энергопоглощающий модуль с запрограммированной деформацией.

Внедорожник второго поколения получился немного крупнее предшественника. Колесная база увеличилась на 70 мм, до 2821 мм. Габаритная длина теперь составляет 4699 мм (+206 мм), ширина — 1913 мм (+97 мм). Высота уменьшилась на 125мм, до 1851 мм.

В моторной линейке два наддувных двигателя: 2,0-литровый бензиновый и 2,2-литровый дизельный. Работая в паре с механической коробкой передач агрегат генерирует 203 л.с. и 370 Нм крутящего момента, с автоматической — 203 л.с. и 380 Нм.

Дизельный двигатель доступен в двух вариантах форсировки. В стандартной версии отдача мотора составляет 132 л.с. и 300 Нм. За доплату его прокачают до 175 л.с. и 370 Нм с механической коробкой или до 175 л.с. и 400 Нм — с автоматической. Обе коробки с шестью ступенями.

Бензиновые версии Mahindra Scorpio-N получили задний привод. Дизельные — полноприводные с блокировкой заднего дифференциала и имитацией блокировки переднего через подтормаживание колес.

На родном рынке марки Scorpio-N оценили минимум в $15 060. За эти деньги предлагают заднеприводную версию с базовым бензиновым мотором.