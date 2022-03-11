В России автомобили попали в список запрещенного импорта

Запрет распространяется на все автомобили, ввезенные в страну

Правительство России прибегает к самым неожиданным способам исправить ситуацию с дефицитом товаров на фоне ухода из страны всех мировых компаний. Как сообщается, в списке запрещенных к вывозу оказались даже легковые автомобили иностранных марок, включая гоночные модели.

Также нельзя вывозить мотоциклы, велосипеды и мопеды. Единственное исключение сделано для автобусов, вместимостью от 10 мест. И, конечно же, речь не идет о товарах российского производства.

Запрет будет действовать до конца 2022 года и не касается транспорта, который вывозят в Беларусь, Казахстан, Армению, Кыргызстан, а также Абхазию и Южную Осетию.