В России дорожает аренда автомобилей

Надежда только на «народный» каршеринг

На фоне подорожания и дефицита автомобилей, повышения цен на техническое обслуживание и страховку в России наблюдается рост цен на аренду машин. Эта услуга довольно популярна среди россиян и может стать еще более востребованной в силу введенных против России экономических санкций.

В последние несколько лет это направление российского авторынка стремительно развивалось. Помимо прокатных сервисов эту услугу предоставляют и автопроизводители. В их числе

Hyundai, Kia, Genesis, Nissan, Volvo и несколько других брендов. Также подписку на автомобили различных марок и моделей предлагают Сбербанк (Сберавтоподписка), банк ВТБ (ВТБ Лизинг) и Яндекс (Яндекс.Драйв).

Простота оформления договора, приемлемые цены, гибкие условия с возможностью аренды от нескольких дней до года сделали услугу довольно популярной. Для многих автоподписка стала альтернативой покупки автомобиля. Но ситуация изменилась и причина тому проста – санкции за военную агрессию против Украины.

В марте тарифы на подписку значительно возросли. Например, при условии годовой аренды кроссовер Hyundai Creta будет обходиться арендатору 35 900 руб в месяц. Если взять тот же автомобиль изначально на месяц это уже будет стоить 47 350 руб, а на одни сутки — 3600 руб с ограничением по пробегу 250 км.

Стоимость подписки Genesis G70 выросла с 68 900 до 74 000 руб за месяц, Genesis G80 — с 89 000 до 104 000 руб. А кроссовера Genesis GV80 — от 99 000 до 114 000 руб за месяц.

Популярный среди россиян кроссовер Skoda Karoq в начале апреля сервис «СберАвтоподписка» предлагает за 49 800 руб в месяц тогда, как в январе это стоило 34 200 руб, а Mercedes-Benz E200 — за 113 850 руб против 79 500 руб в том же январе. При этом, минимальный срок подписки на автомобиль в этом сервисе составляет 3 месяца.

В этом свете серьезную ставку делают на «народный» каршеринг: владелец может предоставить свой автомобиль в краткосрочную аренду друзьям, соседям и знакомым. С этой целью даже выпустили специальное приложение, правда только для москвичей. Заработал «народный» каршеринг в апреле прошлого года, но серьезную конкуренцию крупным сервисам составить не смог.