В России мечтают о снижении цен на автомобили

Но возврата к ценникам начала 2022 года никто уже не ждет

Ни для кого не секрет, что автомобили в России были дешевле, чем у Украине. Одной из причин тому было локальное производство, организованное многие компаниями на территории страны-агрессора. Но развязанная Путиным война кардинально изменила ситуацию на российском авторынке.

В результате экономических санкций США, ЕС, Великобритании и Японии практические все мировые бренды приостановили свою деятельность в России. Это спровоцировало рост цен, как на первичном, так и на вторичном авторынке.

По прогнозам российских аналитиков, в ближайшей перспективе ситуация может измениться. Как утверждается, уже в ближайшие два-три месяца цены на новые автомобили будут снижаться, но возврата ценников к уровню начала 2022 года ждать не стоит. По сравнению с началом года новые автомобили в России подорожали в среднем на 40%.

Как утверждается, рассчитывать на «значительные скидки» смогут покупатели, готовые оплатить покупку наличными. Также вырастет средняя стоимость обслуживания автомобилей — ремонта, планового ТО, замены комплектующих. Кроме того, дефицит может спровоцировать рост серого импорта автомобилей из стран СНГ.

Что касается вторичного рынка, то здесь ситуация несколько иная. Рост цен на новые автомобили заставит россиян отложить смену автомобиля, что значительно уменьшит количество доступных бэушных машин. Это уже привело к подорожанию автомобилей с пробегом на 20% по сравнению с концом 2021 началом 2022 года. Также в среднем на 50% выросло время продажи таких машин.