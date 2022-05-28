В России нарастает недовольство ростом цен на обслуживание автомобилей

Российские автомобилисты готовятся пересесть на общественный транспорт

На фоне дефицита запасных частей к автомобилям в России значительно увеличилась стоимость их обслуживания. И, похоже, в ближайшее время эта тенденция сохранится. Уже сейчас 33% опрошенных готовы отказаться от своих автомобилей, если не смогут их содержать, а каждый пятый уже сейчас намерен пересесть на общественный транспорт.

По данным аналитиков, треть автомобилистов сталкивается с поломками в автомобиле примерно раз в 3-6 месяцев. Еще 40% водителей вынуждены ремонтировать его раз в год. В свете подорожания расходов на обслуживание, 37% россиян готовыми ремонтировать свои автомобили самостоятельно. Интересно, что только один из десяти автомобилистов готов дожидаться поступления запчастей у официального дилера. Остальные планируют искать необходимое на досках объявлений или через знакомых.

На данный момент проблемы с комплектующими испытывают более 70% автосервисов, что не могло не отразится на стоимости услуг. Исправить ситуацию с поставками власти России решили путем «параллельного импорта», то есть без разрешения официальных производителей. В списке разрешенного контрафакта запасные части, расходные материалы, шины и автоаксессуары.