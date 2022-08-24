В России объявили об очередном достижении автопрома — открыт автозавод в Москве

Новый столичный завод «импортозаместит» комплектующие для автомобилей

У «АвтоВАЗа» и «Москвича» появился собственный поставщик комплектующих — «Альфа автоматив техноложиз». Если верить россиянам, новое московское предприятие будет выпускать более 150 видов штампованных деталей для 250 тысяч комплектов легковых автомобилей в год. По словам заместителя мэра Москвы, «это обеспечит высокую долю локализации продукции зарубежных автопроизводителей на территории России». Другими словами, россияне наладили производство контрафакта прямо в столице.

Производственный комплекс площадью 36,6 тысяч квадратных метров расположен в районе Бирюлево Западное. Объем инвестиций в строительство объекта — 2,9 млрд руб. Рабочими местами обещают обеспечить 330 человек.

Напомним, что до мая этого года основным акционером «АвтоВАЗа» была французская группа Renault. Ей принадлежало 68% акций концерна, а также нынешний, якобы возрожденный «Москвич». По некоторым данным, на заводе под маркой «Москвич» наладят производство автомобилей одной из китайских компаний. Первые 600 экземпляров, в том числе 200 электромобилей, обещают собрать до конца этого года.

Кроме того, россияне обещали создать «отечественную» платформу для электромобилей. У кого из мировых автопроизводителей ее планируют «занять», станет понятно после объявления об очередной победе на фронте «импортозамещения».