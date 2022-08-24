Новости Посмотрите на Smart Fortwo, который превратили в дом на колесах (видео)

Зачастую в дома на колесах превращают кроссоверы и внедорожники. Однако для владельцев крошечных электромобилей также есть отличное предложение, которое позволит выбираться на природу подальше от цивилизации.

Проект получил название Smart Overlander и выглядит просто потрясающе. В его основу лег стандартный сити-кар Fortwo. Электрокару увеличили на 50 мм дорожный просвет, колеса обули во внедорожные шины, установили каркас безопасности и усиленные подножки. Также интегрировали два прожектора в передней части и лебедку.

На крыше установили раскладную палатку. Ее конструкция выступает за пределы кузова машины, образуя еще и навес. Под ним находится импровизированная душевая. В багажном отсеке разместили большой бокс, в котором находится мини-кухня. Она состоит из варочной поверхности и мойки. Посуда хранится в специальном футляре.

Модернизировать силовую установку не стали. Крошечный автодом приводит в движение электромотор на 70 л.с., который позволяет развивать скорость до 105 км/ч. Пока такой автомобиль создан в единственном экземпляре, и получит ли он мелкосерийное производство, неизвестно.