В России озвучивают амбициозные планы — КамАЗы без импортных комплектующих

Наладить производство грузовиков планируют с января 2023 года

В России начался новый этап массового импортозамещения. Лишившись возможности пользоваться разработками иностранных партнеров, российские компании ищут способы сохранить производства в новой реальности. И по старой русской традиции, самоуверенно озвучивают сроки, когда наконец-то избавятся от «загнивающего Запада» и начнут производить свое.

Так Камский автомобильный завод, попавший в конце февраля в санкционный список Евросоюза из-за военной агрессии России против Украины, рассчитывает стать самостоятельным уже в 2023 году. В частности, в январе следующего планируют «без участия иностранных партнеров» поставить на конвейер грузовики К5 нового поколения.

Как говорится в официальном заявление пресс-службы предприятия, «отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени» компания не намерена. Заменить европейские и американские комплектующие рассчитывают продукцией казахских, туркменских и узбекских партнеров. Посмотрим, что из этого получится.