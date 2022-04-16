В России работают всего четыре автозавода
Российский автопром переживает не самые легкие времена, что не может не радовать. Как сообщается, на данный момент работают только четыре автозавода: «УАЗ» в Ульяновске, Haval под Тулой, «Мазда Соллерс» во Владивостоке и «Автотор» в Калининграде, на котором собирают автомобили Kia и Hyundai. Конвейеры остальных простаивают.
С 4 по 24 апреля в вынужденные отпуска отправлены сотрудники «АвтоВАЗа», а с 6 июня заводы концерна переходят на четырехдневку. Причина тому — дефицит импортных комплектующих, в том числе и полупроводниковых чипов.
Во внеплановый отпуск свих сотрудников планирует отправить и «УАЗ». Отдыхать они будут первые две недели мая.
Что касается российских заводов Volkswagen, Skoda, Renault, Toyota и Nissan, то они остановились еще в марте. Как сообщалось ранее, компания Renault возвращаться на российский рынок не планирует и занята поиском покупателя на свои российские активы. Возобновят ли свою деятельность остальные, пока не известно.