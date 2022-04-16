В России работают всего четыре автозавода

Предприятия российской автомобильной отрасли не устояли под давлением экономических санкций

Российский автопром переживает не самые легкие времена, что не может не радовать. Как сообщается, на данный момент работают только четыре автозавода: «УАЗ» в Ульяновске, Haval под Тулой, «Мазда Соллерс» во Владивостоке и «Автотор» в Калининграде, на котором собирают автомобили Kia и Hyundai. Конвейеры остальных простаивают.

С 4 по 24 апреля в вынужденные отпуска отправлены сотрудники «АвтоВАЗа», а с 6 июня заводы концерна переходят на четырехдневку. Причина тому — дефицит импортных комплектующих, в том числе и полупроводниковых чипов.

Во внеплановый отпуск свих сотрудников планирует отправить и «УАЗ». Отдыхать они будут первые две недели мая.

Что касается российских заводов Volkswagen, Skoda, Renault, Toyota и Nissan, то они остановились еще в марте. Как сообщалось ранее, компания Renault возвращаться на российский рынок не планирует и занята поиском покупателя на свои российские активы. Возобновят ли свою деятельность остальные, пока не известно.