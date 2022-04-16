В «Дії» снова доступны водительские права и техпаспорт

Цифровые документы, включая водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль, с начала военных действий в Украине, были отключены в «Дії». Это было сделано в целях безопасности. Но теперь они снова доступны в приложении.

По данным Министерства цифровой трансформации, документы в приложение подтянутся автоматически. Так что теперь украинские автомобилисты снова могут пользоваться электронными документами, которые имеют такую же силу, как и бумажные или пластиковые аналоги.

«В настоящее время Единый государственный реестр транспортных средств МВД возобновил свою работу в безопасном месте. Его отключали, чтобы защитить данные украинцев. Так что теперь цифровые документы снова доступны в приложении «Дія» и ими можно пользоваться в любом месте, как аналогами бумажных», – говорится в сообщении.