В России разрешат выпускать автомобили класса Евро-0

Экологические нормы Евро-0 будут распространятся на новые автомобили, выпущенные до конца 2022 года

Российский автопром может вернуться к экологическими нормам начала 1990-х годов. По некоторым данным, правительство «великой и могучей» намерено разрешить использование в новых автомобиля двигателей, соответствующих экологическим нормам Евро-0.

Проект постановления о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период» проходит этап финального согласования. «Особый период», на который планируют серьезно упростить требования к автомобилям «отечественного производства», будет действовать с 1 апреля по 31 декабря 2022 года.

Причина возврата в начало 90-х годов прошлого века — прекращение поставок блоков управления ДВС, которые в самой России не выпускаются. Ранее сообщалось, что некоторые российские автогиганты уже перешли на использование моторов стандарта Евро-2. Например, «КамАЗ» уже выпустил несколько тысяч таких грузовиков.

При этом никого в России не смущает тот факт, что в соответствии с действующим техническим регламентом, так называемого Таможенного союза все новые транспортные средства должны отвечать стандарту Евро-5. Решено просто внести необходимые изменения в документы и согласовать их с Евразийской экономической комиссией. По всей вероятности, в России считают, что в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане будут не против.