В Украине создан чат-бот «Знайди рідних»

Как им пользоваться показали на видео

Общественная организация «Международная ассоциация кибербезопасности» совместно с «Центром Методик и Координации Криптографического развития», международным женским движением «За семейные ценности» и при поддержке Уполномоченного Президента Украины по волонтерской деятельности создала чат-бот для поиска пропавших родных — «Знайди рідних».

Чат-бот «Знайди рідних» в Telegram позволяет найти тех, с кем потеряна связь, не смотря на страну их нынешнего пребывания. Персональные данные участников надежно защищены. Информацию о местонахождении чат-бот предоставляет только зарегистрированным в нем гражданам после подтверждения согласия разыскиваемого.

Инструкция по пользованию чат-ботом «Знайди рідних» в видео ниже.

По данным ООН, из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину в поисках убежища в соседние страны выехало более 3,8 млн украинцев. Еще 13 млн человек считаются внутренними переселенцами.