В России утвердили список контрафактных товаров

По схеме «параллельного» импорта будут завозить продукцию Apple, Samsung, Tesla, Jaguar и других мировых брендов

Россия уверенно превращается в страну контрафактных товаров. В конце марта российское правительство своим постановлением разрешило ввоз продукции без ведома правообладателя, производителя или официального дилера, назвав это «параллельным импортом». Таким образом, в России решили «залатать» дыру, образовавшуюся на местном рынке, в результате ухода большинства мировых производителей.

Как стало известно, в список разрешенного контрафакта вошли товары 56 категорий. В их числе полезные ископаемые, топливо, фармацевтическая продукция, косметика, краски и лаки, взрывчатые вещества, пластмассы, кожаные и меховые изделия, ткани, изделия из стекла, керамики и различных металлов, электрооборудование, автомобили, лодки, музыкальные инструменты, часы, оружие и мебель.

В частности, нелегально завозить и продавать на территории России теперь разрешено:

бытовую технику Electrolux, Miele, Siemens, Dyson;

автомобили Tesla, Toyota, Land Rover, Jeep, Isuzu, Jaguar, Chrysler, Bentley, Mitsubishi, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rolls-Royce, Bugatti и запасные части к ним;

двигатели Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen;

Завозить такие товары планируют через другие страны, в которых нет санкционных и любых других ограничений на покупку продукции. Источником «параллельного» импорта могут стать Китай, Турция, Казахстан, Армения, Узбекистан и ряд других стран.