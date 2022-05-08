Серийные автомобили Mercedes-Benz оснастили автопилотом третьего уровня

Систему Drive Pilot получили флагманские модели S-Class и EQS

В середине мая Mercedes-Benz начинает продажи автомобилей с системами автономного управления третьего уровня автономности. Продвинутой Drive Pilot укомплектуют Mercedes-Benz S-Class нового поколения и электрический седан Mercedes-Benz EQS. Первым рынком таких автомобилей станет Германия. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Drive Pilot — это система полуавтономного управления, которая позволяет автомобилю самостоятельно передвигаться по отдельным участкам магистралей на скорости до 60 км/ч. Электроника отвечает за работу акселератора, тормоза и рулевого управления, но водитель должен быть готов в любой момент взять управление на себя. Работу системы обеспечивает комплекс оптических дальномеров LiDAR, радаров, камер и датчиков.

Автомобили Mercedes-Benz с автопилотом третьего уровня станут доступны для заказа с 17 мая 2022 года. Ценник нового S-Class опциональная система Drive Pilot увеличит на 5000 евро, электроседана EQS на 7500 евро.