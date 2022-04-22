В России закончились модели Lada с автоматической коробкой передач

Причина дефицита — отсутствие импортных комплектующих

У официальных дилеров АвтоВАЗа закончились запасы автомобилей Lada с автоматической коробкой передач. В ближайшее время поставки таких модификаций не планируются. Причина дефицита – поставок импортных комплектующих, включая АКПП Jatco. Такая ситуация может продлиться ближайшие несколько лет, а уже через 2-3 месяца в России нигде не будет российских автомобилей с АКПП.

Проблемы с импортными комплектующими у АвтоВАЗа начались еще в начале марта. В течение месяца корпорация несколько раз останавливала свои заводы. В апреле все сотрудники были отправлены во внеочередной корпоративный отпуск. Как сообщается, у автогиганта закончились запасы автоматических коробок передач.

Во второй половине года АвтоВАЗ может начать сборку только самых простых версий Lada Granta и Lada Vesta с российской механической коробкой передач. Покупателям таких автомобилей придется смириться с отсутствием систем ABS и ESP, а также привычного набора подушек безопасности. Возобновить выпуск «двухпедальных» версий смогут, только если удастся наладить производство АКПП в России.